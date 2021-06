連載目次

用語解説「MAPE」

機械学習における平均絶対パーセント誤差(MAPE:Mean Absolute Percentage Error)とは、各データに対して「予測値と正解値との差を、正解値で割った値(=パーセント誤差)」の絶対値を計算し、その総和をデータ数で割った値(=平均値)を出力する関数である。(図1)。100%の確率値にするため、一般的には最後に100を掛ける。なお誤差は、「予測値−正解値」ではなく「正解値−予測値」でもよい。

図1 「平均絶対パーセント誤差」のイメージ



定義と数式

「パーセント誤差の絶対値」がイメージしやすいように、簡単なデータで手計算してみよう(図2)。

図2 平均絶対パーセント誤差(MAPE)の計算例



図2のデータでは5個(例えば1時〜5時)の期間からなる時系列データがあり、予測値−正解値で「誤差」を計算し、|誤差÷正解値|の絶対値で「絶対パーセント誤差」を計算している。5個の計算結果を平均し、最後に100%確率値にするため100を掛けて、最終的に10.2222%という平均絶対パーセント誤差(MAPE)が計算されている。「平均して約10%前後の誤差がある」という意味になる。

用途

MAPEは、主に時系列予測や回帰問題における出力層の評価関数としても用いられる。例えば一般のビジネスマンに向けて誤差をパーセント(確率値)で分かりやすく伝えたいときなどで役立つだろう。0に近いほどより良い。なお、数値そのものではなくパーセントという比率を評価する関数であるので、最適化を行うための損失関数としては基本的に使われない。

利点は、相対誤差であることだ。MAEやRMSEなどは絶対誤差であるため、スケール(数値の桁数)が異なる状況での評価には使いづらい。相対誤差では、ズレではなく比率(パーセント)で誤差を評価できるため、スケールが異なるデータの予測(時系列予測など)に対応できる。例えばコンビニの販売数量の予測では、店舗ごとにスケールが違う可能性があるが、そんな場合にも「この機械学習モデルの出力結果は、30%前後の誤差がある」といった形で評価できる。一方で、気温の予測のようにどこでもスケールが変わらない時系列予測の場合は、MAEやRMSEの方が適切である。

欠点は、正解値に0がある場合は割り算ができずにエラーになる問題があること。また、小数点以下で0に近い正解値の場合、極端に大きな評価値になりがちなことである。

MAPEの使い所はなかなか難しく、「適切に使えるか」を慎重に確認する必要がある。ちなみにMAPEの弱点を克服するために、さまざまな代替案(例えばMASE:Mean Absolute Scaled ErrorやSMAPE:Symmetric Mean Absolute Percentage Errorなど)が考え出されているようだが、決定打がまだ出ていないようである(参考:「What the MAPE is FALSELY blamed for, its TRUE weaknesses and BETTER alternatives! | STATWORX」)。

API

主要ライブラリでMAPEは、次のクラス/関数で定義されている。

