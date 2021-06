この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

IDC Japanは2021年6月21日、「国内エンタープライズインフラ市場シェア、2020年:SoR、SoE/SoI市場の競合分析」を発表した。国内エンタープライズインフラ市場のベンダーシェアと競合状況を分析したもの。

インフラ市場はCOVID-19の影響で低迷

2020年の国内エンタープライズインフラ市場は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で低迷し、市場規模は対前年比5.4%減の6701億300万円だった。市場シェアは富士通(24.5%)、NEC(15.6%)、Dell Technologies(11.9%)、HPE(11.0%)、日立製作所(8.8%)、IBM(6.5%)の順。市場全体が縮小した中、富士通とDell Technologiesの2社が前年と比べてプラス成長だった。

市場をシステムの種類別でみると、SoR(System of Record)は対前年比10.5%減の2550億1500万円、SoE/SoI(System of Engagement/System of Insight)は同13.0%減の788億4600万円。構成比はSoRが全体の38.1%、SoE/SoIが11.8%だった。

続きを閲覧するには、ブラウザの JavaScript の設定を有効にする必要があります。

関連記事 楽天のインフラエンジニアが明かす、AWSを用いた大規模ネットワーク運用の効率化

2021年5月11〜12日に開催された「AWS Summit Online 2021」で、楽天グループ グローバルテクノロジー統括部 Vice Group Managerの藤井博貴氏が登壇。「楽天の大規模AWSネットワークインフラの運用方法」と題して、「AWS Transit Gateway」導入の効果や、Ansibleを用いた業務自動化の取り組みを紹介した。

楽天のインフラエンジニアが明かす、AWSを用いた大規模ネットワーク運用の効率化 2021年5月11〜12日に開催された「AWS Summit Online 2021」で、楽天グループ グローバルテクノロジー統括部 Vice Group Managerの藤井博貴氏が登壇。「楽天の大規模AWSネットワークインフラの運用方法」と題して、「AWS Transit Gateway」導入の効果や、Ansibleを用いた業務自動化の取り組みを紹介した。 「超レガシーな企業でもクラウド移行は実現できる」――情シス担当の熱意から始まったコープさっぽろの挑戦

OSやネットワーク構成は古くシステムや基盤も組織ごとに縦割り――。北海道の生活協同組合、コープさっぽろはレガシー環境を改善していくために「全部AWSに持っていったらいいやんけ」の精神でクラウド移行を選んだ。どのように進めていったのか。

「超レガシーな企業でもクラウド移行は実現できる」――情シス担当の熱意から始まったコープさっぽろの挑戦 OSやネットワーク構成は古くシステムや基盤も組織ごとに縦割り――。北海道の生活協同組合、コープさっぽろはレガシー環境を改善していくために「全部AWSに持っていったらいいやんけ」の精神でクラウド移行を選んだ。どのように進めていったのか。 成長するパブリッククラウド市場は寡占状態なのか、そうではないのか

IDCは2020年の世界パブリッククラウドサービスの市場規模や競合状況について発表した。同社は同サービスを4つのセグメントに分けている。中でも最も規模の大きな「SaaSを用いたアプリケーション市場」は寡占状態に至っていないとした。 関連リンク プレスリリース