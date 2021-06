def fib(n): # タブ幅2

if n == 0:

return 0

elif n == 1:

return 1

return fib(n - 2) + fib(n-1) # 引数が「n - 2」「n-1」



def fib_l(n):

a = 0

b = 1

if n == 0:

return a

elif n == 1:

return b

for num in range(n - 1):

a, b = b, a + b # (0, 1)→(1, 0+1)→(1, 1+1)→(2, 1+2)……のようになる

return b



def fib_m(n, memo={0: 0, 1: 1}):

if n not in memo:

memo[n] = fib_m(n - 2, memo) + fib_m(n-1, memo)

return memo[n]