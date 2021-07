login_state

smallint

接続のログインプロセスの状態

0 = INITIAL

1 = WAIT LOGIN NEGOTIATE

2 = ONE ISC

3 = ONE ASC

4 = TWO ISC

5 = TWO ASC

6 = WAIT ISC Confirm

7 = WAIT ASC Confirm

8 = WAIT REJECT

9 = WAIT PRE-MASTER SECRET

10 = WAIT VALIDATION

11 = WAIT ARBITRATION

12 = ONLINE

13 = ERROR