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本連載では、「Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）」で使用可能な動的管理ビューについて、動作概要や出力内容などを紹介していきます。今回は「sys.dm_db_mirroring_connections」の、データベースミラーリング接続の構成と状態の出力について解説します。対応バージョンは、SQL Server 2008以降です。
データベースミラーリングでは、プリンシパルサーバとミラーサーバ、ミラーリング監視サーバ（構成した場合）の間で接続を行い、変更の同期や状態の監視などの通信を相互に行っています。
「sys.dm_db_mirroring_connections」動的管理ビューを使用することで、データベースミラーリングのプリンシパルサーバとミラーサーバ、ミラーリング監視サーバ間で作成される接続について、構成や状態、通信状況などを確認できます。
|列名
|データ型
|説明
|connection_id
|uniqueidentifier
|接続の識別子
|transport_stream_id
|uniqueidentifier
|この接続で使用されるネットワークインタフェース(SNI) の識別子
|state
|smallint
|接続の現在の状態
1 = NEW
2 = CONNECTING
3 = CONNECTED
4 = LOGGED_IN
5 = CLOSED
|state_desc
|nvarchar(60)
|stateの説明
|connect_time
|datetime
|接続日時
|login_time
|datetime
|接続先へのログインに成功した日時
|authentication_method
|nvarchar(128)
|NTLM、KerberosなどのWindows認証方法の名前
|principal_name
|nvarchar(128)
|接続権限が検証されるログイン名
|remote_user_name
|nvarchar(128)
|接続先の認証で使用されるリモートユーザー名
|last_activity_time
|datetime
|情報の送受信に接続が使用された最後の日時
|is_accept
|bit
|接続がリモート側で生成されたかどうか
1 = リモートインスタンスから要求された接続
0 = ローカルインスタンスで開始された接続
|login_state
|smallint
|接続のログインプロセスの状態
0 = INITIAL
1 = WAIT LOGIN NEGOTIATE
2 = ONE ISC
3 = ONE ASC
4 = TWO ISC
5 = TWO ASC
6 = WAIT ISC Confirm
7 = WAIT ASC Confirm
8 = WAIT REJECT
9 = WAIT PRE-MASTER SECRET
10 = WAIT VALIDATION
11 = WAIT ARBITRATION
12 = ONLINE
13 = ERROR
|login_state_desc
|nvarchar(60)
|login_stateの説明
|peer_certificate_id
|int
|リモートインスタンスで使用する認証用証明書のローカルのオブジェクトID
|encryption_algorithm
|smallint
|接続で使用される暗号化アルゴリズム
0 = なし
1 = RC4
2 = AES
3 = なし、RC4
4 = なし、AES
5 = RC4、AES
6 = AES、RC4
7 = なし、RC4、AES
8 = なし、AES、RC4
|encryption_algorithm_desc
|nvarchar(60)
|encryption_algorithmの説明
|receives_posted
|smallint
|完了していない非同期ネットワーク受信の数
|is_receive_flow_controlled
|bit
|ネットワークがビジー状態のときに行われたフロー制御が原因で、ネットワーク受信が延期されたかどうか
1 = True
|sends_posted
|smallint
|完了していない非同期ネットワーク送信の数
|is_send_flow_controlled
|bit
|ネットワークがビジー状態のときに行われたフロー制御が原因で、ネットワーク送信が延期されたかどうか
1 = True
|total_bytes_sent
|bigint
|この接続で送信された合計バイト数
|total_bytes_received
|bigint
|この接続で受信された合計バイト数
|total_fragments_sent
|bigint
|この接続で送信されたデータベースミラーリングメッセージフラグメントの合計数
|total_fragments_received
|bigint
|この接続で受信されたデータベースミラーリングメッセージフラグメントの合計数
|total_sends
|bigint
|この接続で送信された要求数
|total_receives
|bigint
|この接続で受信された要求数
|peer_arbitration_id
|uniqueidentifier
|エンドポイントの内部識別子
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