def makefib(n): # 関数の定義

fib = []

for i in range(0,n):

if i == 0 or i == 1:

fib.append(i)

else:

fib.append(fib[i-2]+fib[i-1])

return fib



makefib(10) # 関数を呼び出して先頭から10項分を表示する

# 出力例:[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]