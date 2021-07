# if句を使用して、要素を計算する前にフィルタリングをする

r = range(11)

odd_list = [x for x in r if x % 2]

print(odd_list) # [1, 3, 5, 7, 9]



even_list = [x for x in r if x % 2 == 0]

# even_list = [x for x in r if x not in odd_list]

print(even_list) # [0, 2, 4, 6, 8, 10]



# 内包表記の要素を決定する式で条件式(三項演算子)を使う

odd_even_list = [(x, 'odd') if x % 2 else (x, 'even') for x in r]

print(odd_even_list)

# 出力結果

#[(0, 'even'), (1, 'odd'), (2, 'even'), (3, 'odd'), (4, 'even'), (5, 'odd'),

# (6, 'even'), (7, 'odd'), (8, 'even'), (9, 'odd'), (10, 'even')]



# if句と代入式の組み合わせ

numlist = [0.06, 0.85, 0.96, 0.79, -0.73, 0.30, -0.81, -0.57, 0.56, 0.32]



def f(x):

return x + 0.5 # ここでは「何らかの処理」=0.5を加える



numlist2 = [(x, y) for x in numlist if (y := f(x)) > 1]

print(numlist2) # [(0.85, 1.35), (0.96, 1.46), (0.79, 1.29), (0.56, 1.06)]