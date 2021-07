# 辞書内包表記の基本型

d = {k: k ** 2 for k in range(5)}

print(d) # {0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}



# 辞書内包表記とzip関数との組み合わせ

articles = [

'リストの内包表記と「if」を組み合わせるには',

'内包表記でリストを作成するには',

'バイナリファイルの読み書きまとめ',

'テキストファイルの読み書きまとめ'

]



urls = [

'https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/2107/06/news020.html',

'https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/2106/29/news021.html',

'https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/2106/22/news022.html',

'https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/2106/15/news016.html'

]



d = {title: url for title, url in zip(articles, urls)}

for title, url in d.items():

print(f'{title}: {url[-20:]}')

# 出力結果:

#リストの内包表記と「if」を組み合わせるには: 2107/06/news020.html

#内包表記でリストを作成するには: 2106/29/news021.html

#バイナリファイルの読み書きまとめ: 2106/22/news022.html

#テキストファイルの読み書きまとめ: 2106/15/news016.html



# 同じことはdict関数でもできる

d = dict(zip(articles, urls))

for title, url in d.items():

print(f'{title}: {url[-20:]}') # 出力結果は上に同じ



# 反復可能オブジェクトから得た値を加工するには内包表記を使う

d = {t: u[-20:] for t, u in zip(articles, urls) if '内包表記' in t}

for title, url in d.items():

print(f'{title}: {url}')

# 出力結果:

#リストの内包表記と「if」を組み合わせるには: 2107/06/news020.html

#内包表記でリストを作成するには: 2106/29/news021.html