# 集合内包表記の基本型

squared = {n ** 2 for n in range(10)}

print(squared) # {0, 1, 64, 4, 36, 9, 16, 49, 81, 25}など



# 集合なので同じ値の要素が重複することはない

mystr = 'abccba'

diff = ord('a') - ord('A') # 32

myset = {chr(ord(c) - diff) for c in mystr}

print(myset) # {'A', 'C', 'B'}など



# 単に重複する要素を削除したいのであればset関数を使う

mystr = 'abccba'

myset = {c for c in mystr}

print(myset) # {'a', 'b', 'c'}など



myset = set(mystr)

print(myset) # {'a', 'b', 'c'}など



# if句と組み合わせる

mylist = [7, 4, 4, 7, 5, 9, 8, 5, 1, 10]

myset = {n for n in mylist if n % 2 == 0} # mylistから偶数のみの集合を作成

print(myset) # {8, 10, 4}など