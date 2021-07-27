ニュース
» 2021年07月27日 08時00分 公開

実施回数は前年度比で18倍に　内閣官房IT総合戦略室が「2020年度の国家公務員テレワーク取組状況」を発表最も実施回数が多いのは経済産業省

内閣官房IT総合戦略室は、「令和2年度国家公務員テレワーク取組状況等調査の結果」を発表した。政府の各府省でテレワークが可能な職員の数は5万8301人。1人当たりのテレワーク実施回数は年間49.6日で、2019年度の18倍に増加した。

[＠IT]

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

　内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室と内閣官房内閣人事局は2021年7月20日、「令和2年度国家公務員テレワーク取組状況等調査の結果」を発表した。

画像 政府の各府省でのテレワーク実施回数の変化（出典：内閣官房IT総合戦略室

　政府は、2020年12月25日に閣議決定した「デジタル・ガバメント実行計画」に基づき、「テレワークを活用して2025年度までに『新しい日常』に対応し、どのような環境でも必要な公務サービスを提供できる体制を整備する」という。

2020年度のテレワーク頻度は「2019年度の18倍」

　2020年度、政府の各府省でテレワークが可能な職員の数は5万8301人だった。1人当たりのテレワーク実施回数は年間49.6日で、2019年度の年間2.7日の18倍に当たる。

　テレワークの実施回数が多かったのは、経済産業省、国土交通省、農林水産省、総務省、外務省だった。経済産業省は1人当たりのテレワーク実施回数も多く、7377人の職員全員がテレワークを実施可能だった。2019年度と比べてテレワーク実施回数の増加率が高かったのは、警察庁、外務省、文部科学省、内閣府、復興庁だった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

＠IT eBook

PowerShell基本コマンドレット10選

NRIのコンテナ/Kubernetes活用事例

テレワーク時代のWeb分離入門

新人向けLinuxコマンド

» 一覧ページへ
＠IT自分戦略研究所

編集部からのお知らせ

2021年6月22日、新サイト「クラウドネイティブセントラル by ＠IT」を開設しました

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。