def fib(n):

if n == 0:

return 0

if n == 1:

return 1

return fib(n - 2) + fib(n - 1)





def fib_l(n):

a = 0

b = 1

if n == 0:

return a

elif n == 1:

return b

for _ in range(n - 1):

a, b = b, a + b

return b





def fib_m(n, memo=None):

if not memo:

memo = {0: 0, 1: 1}

if n not in memo:

memo[n] = fib_m(n - 2, memo) + fib_m(n - 1, memo)

return memo[n]