Imports System.Threading



Class MainWindow



Private _timer As Timer



' タイマから呼び出されるメソッド

Sub MyTimerCallback(state As Object)

' WPFではDispatcherを使ってUIスレッドでの処理を実行する

Me.Dispatcher.Invoke(New Action(

Sub()

Me.textBlock.Text = DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss")

End Sub))

End Sub



Public Sub New()

InitializeComponent()



' タイマの生成

_timer = New Timer(AddressOf MyTimerCallback, Nothing, _

Timeout.Infinite, Timeout.Infinite)



AddHandler Me.Closing,

Sub(s, e)

' 画面が閉じられるときに、タイマを停止して破棄

_timer.Change(Timeout.Infinite, Timeout.Infinite)

_timer.Dispose()

End Sub



' タイマ開始ボタンをONに(=タイマがスタートする)

Me.toggleButton.IsChecked = True

End Sub



Private Sub toggleButton_Checked(sender As Object, e As RoutedEventArgs)

_timer.Change(0, 1000) ' タイマ開始

toggleButton.Content = "STOP"

End Sub



Private Sub toggleButton_Unchecked(sender As Object, e As RoutedEventArgs)

_timer.Change(Timeout.Infinite, Timeout.Infinite) ' タイマ停止

toggleButton.Content = "RUN"

End Sub

End Class