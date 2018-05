連載目次

対象OS:Windows 10バージョン1709以降(64bit版のみ)



WSL(Windows Subsystem for Linux)とは?

Windows 10ではLinuxのプログラムを実行可能にする「WSL(Windows Subsystem for Linux)」が利用できる。当初、このWSLは実験的なβ版(当時の名称は「Bash on Ubuntu on Windows」)として提供されていたが、Windows 10 バージョン1709(ビルド16299)以降では正式なOS機能の1つとなっている。

現在ではLinuxシステムとの互換性も向上した他、Microsoft Store経由でのインストール、Ubuntu以外のディストリビューションの提供、コマンドプロンプトからWSLのコマンドを呼び出し可能になるなど、機能も向上している。

Linxu環境をエミュレーションするWSL

WSLはWindows OS上でLinuxの実行環境を実現するサブシステムである。Linuxのプログラムが発行したAPIやファイルアクセス要求などをWindows OSのAPIやファイルシステムアクセスなどに変換して、Linuxのバイナリプログラムをそのまま実行できるようにしている。Ubuntuの他、OpenSUSE、SLES(SUSE Linux Enterprise Server)、Debian、Kali Linuxのディストリビューション向けのプログラムをそのまま実行できる。



Ubuntuやその上で動作するBashシェルについては、以下の記事も参照していただきたい。

本TIPSでは、このWSL環境のインストール方法についてまとめておく。

[注意]旧β版のBash On Ubuntu on Windowsについて lxrunやbashコマンドでインストールしていた当初のβ版のBash On Ubuntu on Windowsは、内部的には、本TIPSで解説するWindowsストア版のUbuntuディストリビューションとは別のインスタンスとしてインストールされている。だが残しておいても混乱の元なので、アンインストールして、今後はMicrosoft Store版だけを使う方がよい。 古いβ版をアンインストールするには「lxrun /uninstall /full」コマンドを実行する。具体的な手順についてはTIPS「Windows 10のBash on Ubuntu on Windows環境を初期化/再インストールする」を参照していただきたい。



手順1.WSL機能を有効にする

WSLをインストールするには、まずコントロールパネルの「プログラムと機能」グループにある[Windowsの機能の有効化または無効化]画面で「Windows Subsystem for Linux」の機能を有効にする必要がある。

▼

▼

Windowsの機能を追加する

コントロールパネルの「プログラムと機能」が表示されるので、左側のメニューにある[Windowsの機能の有効化または無効化]をクリックする。



以上の手順で[Windowsの機能の有効化または無効化]画面が表示されるので、「Windows Subsystem for Linux」のチェックボックスをオンにしてインストールする。

WSLを有効にする

「Windows Subsystem for Linux」のチェックボックスをオンにして[OK]をクリックする。



WSLを有効にすると再起動を要求されるので、システムをいったん再起動する。

システムの再起動

WSL機能の追加後、システムを再起動する。



β版の時は、この操作の前に「開発モードを有効にする」という設定手順が必要だったが、現在ではこれは不要となっている。

このWSL機能の有効化は、最初に一度だけ、管理者権限を持つユーザーが行えばよい。

手順2.WSLのパッケージをストアから導入する

WSLを有効化したら、次はMicrosoft Store経由でLinuxパッケージを導入する。この手順は、WSLを利用したいユーザーごとに行う。

現在Microsoft Storeで提供されているLinuxのパッケージ(ディストリビューション)は、次の5つがある。それぞれ、ベースにしているディストリビューションが違っていたり、管理用コマンドや設定方法などが異なっていたりするので、慣れているものを選択していただきたい。Linuxにあまりなじみがないなら、比較的ユーザー数が多くて情報を得やすいUbuntuから始めるとよいだろう。

Ubuntu

OpenSUSE Leap 42

SLES(SUSE Linux Enterprise Server 12)

Debian GNU/Linux

Kali Linux

これ以外に「Fedora」も今後リリースされる予定となっている。

「Microsoft Store」アプリを起動して検索窓に「Linux」と入力すると、Linuxディストリビューションを入手するためのガイドが表示されるので、そこからアプリを導入する。

Linuxディストリビューションを入手する

「Microsoft Store」アプリを起動して「Linux」という単語を検索し、表示された画面の指示に従ってアプリを入手する。



▼

現在利用できるLinuxディストリビューションの一覧

インストール可能なLinuxディストリビューションの一覧が表示されるので、利用したいものを選んでインストールする(複数インストール可能)。これらをダウンロード/インストールするのにMicrosoftアカウントは必要ない。



これらのディストリビューションはそれぞれ独立して起動・利用できるので、必要なら複数インストールしてもよい。だが1つのディストリビューションを複数インストールして環境を使い分ける(例えば開発用と日常業務用に分けるなど)、といったことはできない。そういう使い方をしたければ、Windows 10にサインインするユーザーアカウントを別のユーザーに切り替えて、インストールし直す。

インストールしたいアプリのアイコンを選択して[インストール]をクリックすると、WSL上で動作するLinuxディストリビューションのダウンロードとインストールが行われる。

Linuxディストリビューションアプリのインストール

WSL上で利用できるLinuxのディストリビューションは、Windowsストア経由のアプリとして提供されているので、簡単に再インストールしたり、アンインストールしたりできる。



WSLの起動方法

インストールされたディストリビューションは、スタート画面から起動できる。

インストールされたLinuxディストリビューション

スタート画面のプログラムの一覧にインストールしたディストリビューション名が表示されているので、それをクリックして起動する。よく使うならアイコンとして登録したり、タスクバーに登録したりしておくとよい。



最初に起動したときには、ディストリビューションの内容をユーザーフォルダの下に展開して初期設定する処理が行われるため、しばらく時間がかかる。

初回起動時のセットアップ作業

WSLを起動すると、最初にLinuxのファイル環境などをユーザーフォルダの下に展開するための作業が行われる。



数分待つと作業が終了するだろう。最初に行う作業はユーザー名とパスワードの入力である。WSL環境では、Windows OSのユーザーやグループとは別に、WSLの中だけで閉じたユーザー管理が行われている。そのためのユーザー名とパスワードを最初に入力する。

ユーザー名とパスワードの指定

初回起動時には、WSL環境で利用するユーザー名とパスワードの情報を入力する。これはUbuntuを起動した例である。



ディストリビューションごとに異なる起動メニュー(スタート画面のアイコン)が用意されているので、目的に応じて使い分けることができる。

WSLで起動したLinuxシェルの例

異なるLinuxディストリビューションを使い分けることも可能だ。



インストール後は、それぞれのディストリビューションごとに固有の方法を使ってパッケージの更新などを行っておこう。例えばUbuntuなら、以下の記事で述べているように「apt update」「apt upgrade」コマンドなどを使って更新する。

■更新履歴 【2018/05/18】最新状況に合わせて内容を更新しました。 【2017/11/08】正式版として公開されたWSLに合わせて、内容を更新しました。 【2016/08/08】初版公開。



