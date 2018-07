@echo off

IF NOT %1%/==/ GOTO SKIP1

ECHO Usage: %0% [\\コンピュータ名 リモートユーザー名]

ECHO 引数がないのでローカルマシンで実行します。

GOTO SKIP2



:SKIP1

set MACHINE=%1%

set USER=%2%

echo ** Net Use IPC$

net use %MACHINE%\ipc$ /USER:%USER% *



:SKIP2



echo ** Start Service. Please Wait.

sc.exe %MACHINE% start FDResPub



echo ** Change Config. Please Wait.

sc.exe %MACHINE% config FDResPub start=delayed-auto



IF %1%/==/ GOTO SKIP3

echo ** Net Use Delete IPC$

net use %MACHINE%\ipc$ /DELETE

:SKIP3