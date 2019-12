$ oc create -f patientui_svc.yaml service/patientui created $ oc get svc NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE service/patientui ClusterIP 172.21.107.238 <none> 8080/TCP 1m $ oc expose svc/patientui route.route.openshift.io/patientui exposed $ oc get route NAME HOST/PORT PATH SERVICES PORT patientui patientui-health-testing.<省略>.appdomain.cloud patientui 8080-tcp